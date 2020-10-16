نهائی دوری أبطال آسیا یقام فی العاصمة القطریة الدوحة

وبعد نهایة مباریات دوری أبطال آسیا 2020 لمنطقة الغرب فی قطر مؤخراً، واستعداد البلاد حالیاً لاستضافة مباریات منطقة الشرق اعتباراً من منتصف الشهر المقبل، فقد أکد الاتحاد الآسیوی لکرة القدم أن قطر تمتلک کل القدرات اللازمة من أجل الاستضافة، والبنیة التحتیة الطبیة لاستضافة المباریات النهائیة فی أهم بطولات الأندیة علی مستوی القارة.

وقال داتو ویندسور جون أمین عام الاتحاد الآسیوی لکرة القدم: تسببت جائحة کوفید-19 فی جعل اختیار الدولة المضیفة لنهائی هذا العام أمر صعب ومعقد، خاصة فی ظل هذه الأوقات الحافلة بالتعقیدات من ناحیة السفر والقیود الصحیة.

وأضاف: إلی جانب القیود المتعددة، فقد کان الاتحاد الآسیوی لکرة القدم یسعی لحمایة مبدأ اللعب النظیف، حیث أن نهائی هذا العام سیکون من مباراة واحدة بشکل یختلف عن السنوات السابقة، وبالتالی کنا بحاجة لضمان عدم حصول أفضلیة غیر عادلة لأحد الفرق.

وأوضح: تحظی صحة وسلامة کل الفرق المشارکة وکافة أطراف اللعبة بأهمیة کبیرة لدی الاتحاد الآسیوی لکرة القدم، وبالتالی نحن نتقدم بالشکر إلی الاتحاد القطری لکرة القدم والسلطات المحلیة فی قطر والوزارات علی توفیر کل الإجراءات الطبیة اللازمة والبروتوکولات الطبیة الفعالة.

وتستأنف مباریات دور المجموعات فی دوری أبطال آسیا لمنطقة الشرق اعتباراً من 18 تشرین الثانی/نوفمبر.

وکان برسیبولیس الإیرانی قد خطف لقب بطل غرب آسیا فی منافسات منطقة غرب آسیا علی حساب النصر السعودی، وقد أقیمت تلک المباریات من دور المجموعات وحتی الدور قبل النهائی خلال الفترة ما بین 14 سبتمبر والثالث من أکتوبر الجاری.

انتهى** 2344