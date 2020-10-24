اختتام مهرجان "افلام الاطفال والناشئة" الدولي في اصفهان

طهران/ 22 تشرين الاول/ ارنا – بتوجيهات خاصة من رئيس الجمهورية حسن روحاني الى رؤساء لجان المركز الوطني لمكافحة كورونا، تقرر وضع قيود شديدة في 43 مدينة من مدن البلاد بسبب تفشي فيروس كورونا، وتقليص عدد تواجد الموظفين في الدوائر الحكومية في طهران بنسبة 50 بالمئة لمدة شهر يبدأ من اليوم والي 21 نوفمبر القادم.