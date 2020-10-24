٢٤‏/١٠‏/٢٠٢٠ ٤:٥٩ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 84086302
٠ Persons

سمات

اختتام مهرجان "افلام الاطفال والناشئة" الدولي في اصفهان

اختتام مهرجان "افلام الاطفال والناشئة" الدولي في اصفهان

اصفهان / 24 تشرين الاول / اكتوبر /ارنا- اختتمت مساء الجمعة في مدينة اصفهان وسط ايران اعمال مهرجان "افلام الاطفال والناشئة" الدولي الـ 33 بمنح الجوائز للفائزين.

وكان توزيع الجوائز في القسم الدولي للمهرجان كالتالي:

-جائزة سيفج: فيلم فريتزي (حكاية ثورية) من المانيا للمخرج رايف كوكوال وماتياس برون.

-الفراشة الذهبية للافلام المتحركة القصيرة: فيلم "الخطوة الحادية عشرة" للمخرجة مريم كشكولي.

-الفراشة الذهبية للافلام الروائية القصيرة: فيلم "الصيام الصيفي" للمخرج عبد نور زيان من فرنسا.

-الفراشة الذهبية للمنجز الفني للافلام السينمائية الطويلة: فيلم "لوبتو" للمخرج عباس عسكري.

-الفراشة الذهبية ودبلوم فخرية لافضل ممثل للافلام السينمائية الطويلة: روح الله زماني لدوره في فيلم "خورشيد" (الشمس).

-الفراشة الذهبية ودبلوم فخرية لافضل سيناريو للافلام السينمائية الطويلة: آريوند سواكو مارون لفيلم "الجانب الاخر من النهر" من الهند.

-الفراشة الذهبية ودبلوم فخرية لافضل اخراج للافلام السينمائية الطويلة: فيلم "خورشيد" للمخرج مجيد مجيدي.

-الفراشة الذهبية وجائزة دبلوم فخرية لافضل فيلم للافلام السينمائية الطويلة: مجيد مجيدي وامين بنان لفيلم "خورشيد".

-الجائزة الخاصة للجنة التحكيم للافلام السينمائية الطويلة: فريدون نجفي لفيلم "الاطفال العنيدون في وادي التفاح".

-الفراشة الذهبية لافضل فيلم في قسم الافلام السينمائية الطويلة من قبل لجنة التحكيم: فيلم "فريتزي" من المانيا.  

-جائزة قسم اليونيسيف: فيلم "بعد الحدث" من اخراج بوريا حيدري اورة وإعداد شهاب حسیني.

انتهى ** 2342

سمات

تعليقك

You are replying to: .
2 + 0 =