اختتام مهرجان "افلام الاطفال والناشئة" الدولي في اصفهان

وكان توزيع الجوائز في القسم الدولي للمهرجان كالتالي:
-جائزة سيفج: فيلم فريتزي (حكاية ثورية) من المانيا للمخرج رايف كوكوال وماتياس برون.
-الفراشة الذهبية للافلام المتحركة القصيرة: فيلم "الخطوة الحادية عشرة" للمخرجة مريم كشكولي.
-الفراشة الذهبية للافلام الروائية القصيرة: فيلم "الصيام الصيفي" للمخرج عبد نور زيان من فرنسا.
-الفراشة الذهبية للمنجز الفني للافلام السينمائية الطويلة: فيلم "لوبتو" للمخرج عباس عسكري.
-الفراشة الذهبية ودبلوم فخرية لافضل ممثل للافلام السينمائية الطويلة: روح الله زماني لدوره في فيلم "خورشيد" (الشمس).
-الفراشة الذهبية ودبلوم فخرية لافضل سيناريو للافلام السينمائية الطويلة: آريوند سواكو مارون لفيلم "الجانب الاخر من النهر" من الهند.
-الفراشة الذهبية ودبلوم فخرية لافضل اخراج للافلام السينمائية الطويلة: فيلم "خورشيد" للمخرج مجيد مجيدي.
-الفراشة الذهبية وجائزة دبلوم فخرية لافضل فيلم للافلام السينمائية الطويلة: مجيد مجيدي وامين بنان لفيلم "خورشيد".
-الجائزة الخاصة للجنة التحكيم للافلام السينمائية الطويلة: فريدون نجفي لفيلم "الاطفال العنيدون في وادي التفاح".
-الفراشة الذهبية لافضل فيلم في قسم الافلام السينمائية الطويلة من قبل لجنة التحكيم: فيلم "فريتزي" من المانيا.
-جائزة قسم اليونيسيف: فيلم "بعد الحدث" من اخراج بوريا حيدري اورة وإعداد شهاب حسیني.
انتهى ** 2342
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