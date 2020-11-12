شركة الطيران الروسية "ايرفلوت" تستانف رحلاتها الجوية الى طهران قريبا

وستكون هذه الرحلات الجوية لشركة الطيران الروسية من مطار "الامام الخميني (رض)" الدولي في طهران الى مطار "شيرميتيفو" الدولي في موسكو.

ووفقا لما اعلنته شركة الطيران الروسية "ايرفلوت" ستكون هنالك رحلتان اسبوعيا يومي الاحد والاربعاء من كل اسبوع وبواسطة طائرات من طراز "سوخوي".

وياتي قرار شركة الطيران الروسية في الوقت الذي اعلن المدير الاقليمي لشركة "ماهان" للطيران الايرانية ماشاءالله عسكري همت بان شروط الخروج والدخول بين ايران وروسيا لم تتغير لغاية الان بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقال: ان الرحلات الجوية لشركة "ماهان" تجري في الوقت الحاضر بـ 20 بالمائة فقط من الطاقة الاستيعابية للطائرات.

وتجري رحلات شركة "ماهان" في الوقت الحاضر بين طهران وموسكو ايام الخميس فقط ذهابا وايابا.

واشار مسؤول في وزارة النقل الروسية الى القيود المفروضة على رحلات الطيران بين ايران وروسيا اثر تفشي فيروس كورونا وقال: ان شركتي "ايرفلوت" و"ماهان" فقط تقومان بتسيير رحلات جوية بين ايران وروسيا.

انتهى ** 2342