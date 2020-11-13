ايران واسبانيا تؤكدان على تعزيز التعاون الثنائي خاصة على الصعيد البرلماني

ونقل قشقاوي خلال هذا اللقاء الذي جرى اليوم الجمعة تحيات رئيس مجلس الشورى الاسلامي الايراني محمد باقر قاليباف الى رئيسة مجلس النواب الاسباني، ودعا الى تطوير التعاون بين البلدين خاصة في مجال تبادل الخبرات وزيارات الوفود البرلمانية.

من جانبها رحبت رئيسة مجلس النواب الاسباني باقتراح نظيرها الايراني حول توسيع تبادل زيارات الوفود والتعاون البرلماني بين البلدين، وقالت: ان ثقافة وتاريخ الحضارة الإيرانية يحظيان بمكانة خاصة في عقول وقلوب الشعب الإسباني، وعلينا جميعا التعريف بالحضارتين العظيمتين والتاريخيتين لإيران وإسبانيا لشعبينا قدر الإمكان.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول احدث التطورات الإقليمية والدولية، بما في ذلك المكافحة العالمية لفيروس "كوفيد -19" ، ومكافحة التطرف والإرهاب الدوليين، وكذلك الحاجة إلى مزيد من الحوار والتعامل.

وفي ختام اللقاء أهدى السفير الإيراني لرئيسة البرلمان الإسباني، نسخة من كتاب "صداقة طويلة الأمد.. أربعمائة عام من العلاقات الإيرانية الإسبانية" الصادر مؤخراً من قبل جامعة "آتونوما" بمدريد.

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