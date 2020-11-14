١٤‏/١١‏/٢٠٢٠ ٦:٣١ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 84109049
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إنتاج سبائك الصلب في ايران بلغ أكثر من 13.9 مليون طن

إنتاج سبائك الصلب في ايران بلغ أكثر من 13.9 مليون طن

طهران / 14 تشرين الثاني / نوفمبر /ارنا- اعلنت وزارة الصناعة والمناجم والتجارة الايرانية بان إنتاج سبائك الصلب (الخام) في النصف الأول من العام الايراني الجاري (بدا في 20 اذار/مارس) 13 مليونا و 929.9 الف طن بنسبة نمو 9 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

ووفقا للإحصائية الصادرة عن وزارة الصناعة والمناجم والتجارة، فأن إنتاج سبائك الصلب في الأشهر الستة الأولى من العام الايراني الماضي بلغ 12 مليونًا و 782.3 ألف طن.

وبناء على هذا التقرير فان إنتاج سبائك الصلب في ايلول /سبتمبر الماضي بلغ  2 مليون و 469.3 ألف طن بزيادة نسبتها 11.7 بالمائة مقارنة مع شهر آب /اغسطس الذي كان 2 مليون و 209.9 ألف طن.

وبلغ إنتاج الصلب (المقاطع المسطحة والطويلة) في النصف الأول من هذا العام 11 مليونا و 664 ألف طن بزيادة نسبتها 10 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والذي كان 10 ملايين و 599.1 ألف طن.

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