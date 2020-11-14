إنتاج سبائك الصلب في ايران بلغ أكثر من 13.9 مليون طن

ووفقا للإحصائية الصادرة عن وزارة الصناعة والمناجم والتجارة، فأن إنتاج سبائك الصلب في الأشهر الستة الأولى من العام الايراني الماضي بلغ 12 مليونًا و 782.3 ألف طن.

وبناء على هذا التقرير فان إنتاج سبائك الصلب في ايلول /سبتمبر الماضي بلغ 2 مليون و 469.3 ألف طن بزيادة نسبتها 11.7 بالمائة مقارنة مع شهر آب /اغسطس الذي كان 2 مليون و 209.9 ألف طن.

وبلغ إنتاج الصلب (المقاطع المسطحة والطويلة) في النصف الأول من هذا العام 11 مليونا و 664 ألف طن بزيادة نسبتها 10 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والذي كان 10 ملايين و 599.1 ألف طن.

انتهى ** 2342