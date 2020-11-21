وفد تجاري وتقني إيراني سيشارك في معرض جيتكس 2020

ويقام معرض جيتكس لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مجال الكمبيوتر وآخر إنجازاته التكنولوجية سنويا بحضور ممثلين من مختلف دول العالم من آسيا وأوروبا وأمريكا وأفريقيا في المركز العالمي للتجارة في امارة دبي بالإمارات العربية المتحدة.

ويتم خلال المعرض تقديم أحدث التقنيات والمنتجات المختلفة مثل تقنيات الصوت والملحقات وألعاب الكمبيوتر وأجهزة وبرامج وخدمات الإنترنت وخدمات التكنولوجيا وأجهزة الكمبيوتر المحمولة ويعد هذا الحدث فرصة جيدة للشركات الإيرانية للتعرف على آخر الإنجازات في هذا المجال وكذلك للتعريف بمنتجاتها وقدراتها.

وستشارك الشركات الايرانية المبنية على المعرفة في معرض جيتكس 2020 بدعم من مركز التبادل الدولي للعلم والتقنية التابع لقسم الشوون العلمية والتنقنية في مكتب رئاسة الجمهورية.

ويشارك في هذا المعرض رواد عالم التكنولوجيا والمستثمرون والشركات الناشئة من ارجاء العالم.

ويعتبر معرض جيتكس اكبر معرض لتقنية المعلومات في الشرق الاوسط الذي يقام سنويا في دبي.

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