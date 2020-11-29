رابطة علماء اليمن تدين اغتيال الشهيد فخري زاده

وقالت رابطة علماء اليمن في بيان صادر عنها اليوم الاحد “إن الاستهداف الغادر والاغتيال الآثم بقدر ما هو استهداف لعالم أرعب “إسرائيل” وأخافها واستهداف للجمهورية الاسلامية الايرانية إلا أنه استهداف لكل العقول الإسلامية”.

وأشار البيان إلى أن النظام الأمريكي الإمبريالي والمشروع الصهيوني اليهودي يحملان العداء للإسلام والمسلمين ولكل العقول النيرة، مؤكداً أن اغتيال العالم زاده يستوجب من كل المسلمين ونخبهم العلمية والسياسية أن يقفوا بمسؤولية مع ايران أمام ما تتعرض له من استهداف وتآمر عالمي.

وعبرت الرابطة عن أحر التعازي وخالص المواساة للشعب الإيراني المسلم والجمهورية الإسلامية وقائدها، سائلة المولى عز وجل أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

يذكر أن عناصر إرهابية مسلحة هاجمت بعد ظهر الجمعة الماضي سيارة تقل العالم الايراني محسن فخري زاده. وأثناء اشتباك بين فريقه الأمني ​​والإرهابيين، أصيب فخري زاده بجروح خطيرة نقل على اثرها إلى المستشفى، الا ان جهود الفريق الطبي لم تفلح في انقاذ حياته واستشهد.

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