٢٩‏/١١‏/٢٠٢٠ ٧:٠٧ م
رقم الصحفي: 2463
رمز الخبر: 84128859
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تبادل الخبرات بين شركات إيرانية وأوروبية

تبادل الخبرات بين شركات إيرانية وأوروبية

طهران/29 تشرين الثاني/نوفمبر/إرنا- تم توفير إمكانية تبادل الأفكار والخبرات، وكذلك ارساء التواصل بين شركاء الأعمال المحتملين للشركات الإيرانية والأوروبية خلال مؤتمر افتراضي يستمر ثلاثة أيام من 14-16 كانون الأول/ديسمبر المقبل.

ويشمل الحدث الرئيسي الذي يستمر ثلاثة أيام اجتماعات متخصصة حول الموضوعات المتعلقة بالعلاقات الاقتصادية والتجارية بين إيران وأوروبا، فضلاً عن اجتماعات خاصة (موائد مستديرة) حول استراتيجية التصدير الوطنية في مختلف مجالات الزراعة، والبتروكيماويات، والفواكه والخضروات، وخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وقطع غيار السيارات، والأعشاب الطبية، والسياحة.

ويتم تنظيم المؤتمر بتعاون مشترك بين منظمة تنمية التجارة في إيران، والمركز الدولي للتجارة التابع للاتحاد الأوروبي، ومعهد إيطالي للتجارة، وبدعم من مركز التفاعل الدولي التابع لمكتب العلوم والتكنولوجيا بالديوان الرئاسي.

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