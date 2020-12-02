إيران وإيطاليا تؤكدان على ضرورة تعزيز التعاون بمجال مكافحة المخدرات

واشار العميد مجيد كريمي في اللقاء الذي جری الیوم الاربعاء مع الرئیس الجدید لشرطة مكافحة المخدرات الایطالیة في ايران "سلفادور لاباربرا" إلى العلاقات الایجابیة البناءة بین البلدین في مجال التعاون الامني، معربا عن أمله بنجاح البلدین في مكافحة عملیات تهريب المخدرات وعبورها.

وقال كريمي : "إن توثیق اواصر التعاون بين البلدين من خلال تبادل الخبرات واستخدام الطاقات والإمكانيات الموجودة یساعد في احباط محاولة تهريب المخدرات بالمنطقة و على المستوى الدولي.

من جانبه، اشار الرئیس السابق لشرطة مكافحة المخدرات الایطالیة في ايران الجنرال فابيو برناردي الی العلاقات الوثیقة بين شرطة البلدین، موکدا علی رغبته في توطید التعاون الثنائي مع شرطة الإيرانية من أجل مكافحة تهریب المخدرات والاتجار بها على المستوى الدولي.

في هذا الاجتماع الذي عقد بناء على طلب الجنرال "فابيو برناردي" تم تقديم "سلفادور لاباربرا" بصفته الرئیس الجدید لشرطة مكافحة المخدرات الایطالیة في إيران.

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