خبير تشيلي: اغتيال فخري زاده كان مؤامرة إسرائيلية

وفي مقابلة مع وكالة الجمهورية الاسلامية للانباء وصف صحفي تشيلي ،نيكولا هدفا اغتيال الشهيد محسن فخري زاده مؤامرة إسرائيلية وقال ان تزامن اغتيال هذا العالم الايراني مع الأسابيع الأخيرة من رئاسة دونالد ترامب وعشية إدارة بايدن يشير انه كان مخططا مسبقا.

واضاف "في الحقيقة ان الاغتيال كان هدفا مشتركا خطط له كل من تل ابيب والرياض والادارة الحالية في واشنطن" لزعزعة الاستقرار في إيران.

وقال إن إسرائيل ، بدعم من إدارة ترامب ، تريد جر إيران إلى الحرب من أجل توفير الظروف اللازمة لإضعاف ايران وكذلك لمنع عودة واشنطن إلى الاتفاق النووي.

وأضاف: قام الاسرائيليون باغتيال عالمً نووي ايراني معتقدين أن الاغتيال قد يؤثر على التقدم العلمي في ايران غير ان تحقيق هذا الهدف يبقي وهما وقد أثبتت التجربة أن هذه الأحداث لن تترك تاثيرا على قوة إيران الإقليمية".

انتهى** 1453