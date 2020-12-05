شخصيات بوسنية تستنكر اغتيال العالم الايراني فخري زادة

و ورد في هذا التقرير، ان مساعد وزير الخارجية البوسني الى جانب السفراء والقائمين بالاعمال لدى سفارات روسيا وفلسطين والفاتيكان وباكستان، كانوا ضمن الشخصيات التي توجهت للسفارة الايرانية في سراييفو من اجل التوقيع على سجل التعازي وتقديم خالص العزاء والمواساة باستشهاد العالم الفقيد فخري زادة.

يضاف الى ذلك، جمع من النواب الاعضاء بمجموعة الصداقة البرلمانية بين البوسنة وايران، وممثل المجلس الاعلى العراقي في منطقة البالكان، ورئيس كلية ترفانيك للقانون، وممثلون عن جمعيات غير حكومية الى جانب انصار ومحبي الثورة الاسلامية في البوسنة الهرسك الذين قدموا العزاء بهذه الواقعة المؤلمة.

واقدمت عناصر ارهابیة مسلحه عصر الجمعة (27 تشرين الثاني / نوفمبر)، علی نصب كمين في طريق السيارة الحاملة لرئيس منظمة الابحاث والابداع بوزارة الدفاع، العالم البارز "محسن فخري زادة" في بولفار "مصطفى خميني" بمنطقة آبسرد التابعة لمدينة دماوند شرقی العاصمة طهران؛ في عملية ارهابية مسلحة ادت الى استشهاده.

انتهى ** ح ع