مصدر مسؤول : فريق عمل الطاقة بين ايران والنمسا يلتئم الاسبوع القادم

واوضحت وزارة النفط اليوم الاثنين، ان الجانبين سيناقشان خلال الاجتماع العديد من المفات ذات الاهتمام المشترك، بحضور سفير النمسا في طهران ونظيره الايراني في فيينا، الى جانب ضيوف من منظمة اوبك والتحالف الدولي للطاقة الشمسية (ISA).

يذكر ان الاجتماع الخامس لفريق عمل الطاقة بين ايران والنمسا قد عقد خلال الفترة من 14 الي 17 كانون الثاني/يناير 2019 في فيينا، بمشاركة اعضاء ومندوبي المؤسسات والوزارات ذات الصلة وبعض الاتحادات والشركات الناشطة في مجالات الطاقة بالبلدين.

وتبادل الجانبان الايراني والنمساوي خلال الاجتماع انذك، وجهات النظر حول التعاون الثنائي في قطاع الطاقة ومنها التكنولوجيا المتعلقة بالطاقات المتجددة وسبل الاستهلاك الامثل للطاقة والارتقاء بمردودية الطاقة.

انتهى ** ح ع