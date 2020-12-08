طهران تنضم الى البرنامج العالمي لاتحاد المدن الذكية المستدامة

وافاد الموقع الاعلامي الالكتروني لبلدية طهران اليوم الثلاثاء، ان العاصمة (الايرانية) وفي اطار "خطة طهران الكبرى الذكية" وتعزيز علاقاتها الدولية، انضمت الى برنامج الامم المتحدة لاتحاد المدن الذكية المستدامة.

واوضح المصدر ذاته، ان هذا البرنامج الاممي تاسس برعاية الاتحاد العالمي للاتصالات (ITU)، ومشاركة اكثر من 15 منظمة دولية اخرى؛ ويضم ما يزيد عن 100 مؤسسة حضرية في مختلف بلدان العالم.

ومن اهداف هذا البرنامج الاممي، يشار الى إنشاء منصة مرجعية عالمية لتبادل الإنجازات والمعرفة، وتوفير الارضية لتحديد وقياس مؤشرات الأداء الرئيسية في سياق تحقيق المدن الذكية حول العالم.

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