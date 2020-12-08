على بلدان العالم الوفاء بالتزاماتها في مكافحة المخدرات

جاء ذلك خلال الاتصال الذي جرى اليوم الثلاثاء عبر جهاز الفيديو بين العميد كريمي ورئيس شرطة مكافحة المخدرات في اليونان "العقيد ديف غنيس"؛ حيث اكد الجانبان على رفع التعاون الثنائي وتظافر الجهود الدولية من الجل التصدي لظاهرة المخدرات.

وصرح رئيس شرطة مكافحة المخدرات في ايران، ان الجمهورية الاسلامية تؤكد في اطار مكافحتها للمخدرات العابرة للحدود، على قاعدة المسؤولية المشتركة التي تقع على البلدان جميعا في هذا الخصوص.

واضاف : ان وجود 3 الاف و800 شهيدا ومصابا وتجنيد ما يزيد عن 12 الفا من افراد قوى الامن الداخلي في شرطة مكافحة المخدرات الايرانية، خير دليل على عزيمة ايران الجادة لمكافحة المخدرات ومنع عمليات ترانزيت هذه المواد على الصعيدين الاقليمي والدولي.

كما اشار الى زيادة انتاج المخدرات في افغانستان 50 ضعفا منذ العام 2001 لغاية اليوم؛ مبينا ان تواجد واستحواء القوات الغربية والجماعات الارهابية والعناصر الشريرة على اراضي هذا البلد، كان السبب في ذلك.

وقال العميد كريمي، ان الظروف الناجمة عن جائحة كورونا لم تخل في اداء شرطة مكافحة المخدرات للمجمهورية الاسلامية الايرانية، بل نحن اليوم حققنا 30 بالمئة زيادة في حجم القبض على المخدرات داخل البلاد.

ونوه ايضا، بان شرطة مكافحة المخدرات الايرانية تمكنت بفضل استشرافها على الحدود المشتركة التي تمتد الى الف و800 كم بين ايران وافغانستان، ان تفشل 80 بالمئة من عمليات تهريب المخدرات القادمة من هذا البلد.

وخلص الى القول، ان شرطة مكافحة المخدرات في ايران استطاعت منذ بداية العام 2020 لغاية اليوم ان تضبط 910 طنا من انواع المخدرات التي كانت في طريقها الى الدول الاوروبية ومنطقة البلقان؛ الامر الذي يدل على عزيمة ايران الراسخة في مكافحة المخدرات والتصدي لعصابات التهريب.

الى ذلك، اكد رئيس شرطة مكافحة المخدرات اليونانية على ضرورة توفير فرص التعاون المتبادل مع ايران.

وصرح العقيد غنيس ان الموقع الجيوسياسي الخاص لكل من ايران واليونان يلزم على البلدين تعزيز التعاون فيما بينهما لمكافحة عصابات الاتجار بالمخدرات التي تستهدف الشرائح الحساسة ولاسيما الشباب في مجتمعاتنا.

انتهى ** ح ع