شخصيات سياسية وبرلمانية في بلغاريا تدين اغتيال الشهيد فخري زادة

وكانت السفارة الايرانية في صوفيا قد بادرت الى فتح سجل التعازي باستشهاد فخري زادة عبر الاجواء الافتراضية التزاما بالتوصيات الصحية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وبهذه المناسبة قام العديد من الشخصيات السياسية والبرلمانية والثقافية والاجتماعية في بلغاريا فضلا عن سفراء ودبلوماسيين اجانب مقيمين في هذا البلد بارسال برقيات تعزية للسفارة الايرانية اعربوا فيها عن التضامن والمواساة للشعب والحكومة في الجمهورية الاسلامية الايرانية وادانوا هذا العمل الارهابي.

وكانت السفارة الايرانية في بلغاريا قد اصدرت بيانا صحفيا اعتبرت فيه هذا العمل الارهابي مثالا بارزا لانتهاك القوانين والاعراف الدولية وحقوق الانسان.

انتهى ** 2342