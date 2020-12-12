١٢‏/١٢‏/٢٠٢٠ ٢:٠٧ م
رقم الصحفي: 3089
رمز الخبر: 84144068
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ضبط ما يزيد عن طن من المخدرات في محافظه زنجان

ضبط ما يزيد عن طن من المخدرات في محافظه زنجان

زنجان/12كانون الأول/ديسمبر/ارنا- أعلن قائد شرطة مكافحة المخدرات العقيد"سعيد بابايي" عن ضبط طناً و 415 كيلوغراماً من المخدرات المختلفة في محافظة زنجان شمال غرب البلاد.

وأكد العقيد سعيد بابائي ، في مقابلة مع مراسل ارنا ، اليوم السبت ، أن الشرطة عقد عزمنه لمحاربة ظاهرة تهريب وتعاطي المخدرات ولن تدخر جهدا في هذا الاتجاه.

واوضح العقيد بابائي أن مكافحة المخدرات الصناعية هي من أولويات عمل شرطة مكافحة المخدرات التابعة لقيادة الانضباط بمحافظة زنجان ، و أضاف انه تم ضبط  252 كيلوغراماً من "الحشيش" من قبل شرطة مكافحة المخدرات في زنجان.
واوضح العقيد بابايي ان قوات شرطة مكافحة المخدرات تمكنت من ضبط  74 كيلوغراما من مخدرات الكريستال و 17 كيلوغراما من الهيروين.

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