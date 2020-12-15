١٥‏/١٢‏/٢٠٢٠ ١١:١٨ ص
رقم الصحفي: 3101
رمز الخبر: 84147716
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لإيران دور فعال في تحديد أنواع الکائنات البحرية

لإيران دور فعال في تحديد أنواع الکائنات البحرية

طهران/ 15 كانون الأول/ ديسمبر/ ارنا -قال عضو هيئة التدريس بالمعهد الوطني لعلوم المحيطات والغلاف الجوي عبدالوهاب مقصودلو : ان إيران تعتبر من الدول النشطة في نظام معالجة التنوع البيولوجي البحري (OBIS) وقد تمکنت حتى الآن من تسجيل العديد من أنواع الکائنات البحرية في هذا النظام.

واضاف مقصود لو الیوم الثلاثاء: تقع إيران بين المیاه الشاسعة لبحر قزوين من الشمال والخلیج الفارسي وبحر عمان من الجنوب، معتبرا أن ایران بلد غنی من الموارد الجینیة في البر والبحر. 

واكد انه يمكن توفير الظروف المطلوبة لتمويل الاقتصاد الإيراني من خلال التخطيط وتحديد وحماية أنواع الکائنات البحریة. 

واضاف مقصود لو : تشير بعض الأبحاث إلى أن هناك حوالي 1400 نوع من الكائنات البحرية في المياه الاقلیمیة الإيرانية في الخلیج الفارسي وبحر عمان ،لکن العلماء الایرانيون نجحوا في التعرف على اکثر من 1300 كائن جديد في  هذه المیاه .

انتهی 3280 

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