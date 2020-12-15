انتاج النفط الايراني يشهد زيادة في نوفمبر الماضي

ويشير أحدث تقرير شهري لمنظمة أوبك أنه في نوفمبر 2020 زاد إنتاج أوبك من النفط بمقدار 707 آلاف برميل وبلغ إجمالي إنتاج هذه المنظمة 25 مليونا و 109 آلاف برميل يوميا.

وبلغ إنتاج أوبك في الشهر الذي سبقه (أكتوبر) 24 مليون و402 ألف برميل يوميا.

وبحسب التقرير ذاته، بلغ إنتاج إيران النفطي، في أكتوبر مليون و947 ألف برميل يوميا، فيما بلغ إنتاجها في نوفمبر مليون و986 ألف برميل يوميا، ما يظهر زيادة قدرها 39 ألف برميل.

كما يشير التقرير الى أن سعر النفط الخام الإيراني الثقيل في نوفمبر ارتفع بمقدار دولارين و 64 سنتا مقارنة بشهر أكتوبر.

وبلغ سعر النفط الخام الإيراني الثقيل 42 دولارا و88 سنتا للبرميل في نوفمبر، بينما كان هذا الرقم في أكتوبر 40 دولارا و24 سنتا، وبلغ متوسط ​​سعر النفط الخام الإيراني الثقيل منذ بداية عام 2020 حتى الآن، 39 دولارا و98 سنتا للبرميل.

كما ارتفعت أسعار سلة نفط أوبك في نوفمبر بنسبة 6.3 بالمئة، لتصل الى 42 دولارا و99 سنتا للبرميل الواحد، بزيادة دولارين و66 سنتا مقارنة بما كانت عليه في أكتوبر.

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