شمخاني يؤكد التعاون بين طهران وكابول للقضاء على داعش

وكتب شمخاني في تغريدة على حسابه بموقع تويتر اليوم، انه اجرى مباحثات مع مستشار الامن القومي الافغاني "حمد الله محب" (الذي يزور البلاد)؛ مبينا انه تم التأكيد في هذا اللقاء على ضرورة انسحاب امريكا من المنطقة، والمكانة الخاصة التي تحظى بها افغانستان لدى الجمهورية الاسلامية الايرانية.

يضاف الى ذلك، مباحثات وزير الخارجية الايراني "محمد جواد ظريف" اليوم الثلاثاء ايضا، مع مستشار الامن القومي الافغاني.

واكد ظريف في لقائه محب اليوم، ان دعم الجمهورية الاسلامية الافغانية يأتي ضمن السياسات المبدئية للجمهورية الاسلامية الايرانية؛ مطالبا بانسحاب امريكا من هذا البلد.

وتابع : اننا نرى بان الحل السياسي الشامل الذي يجمع جميع التيارات الافغانية، يشكل السبيل الامثل الذي يضمن سلاما مستداما لهذا البلد.

و وصل مستشار الامن القومي الافغاني "حمد الله محب" صباح اليوم الثلاثاء الى طهران، تلبية لدعوة من امين المجلس الاعلى للامن القومي علي شمخاني.

انتهى ** ح ع