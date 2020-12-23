ضبط ما يزيد عن طن من المخدرات في سيستان وبلوجستان

وقال العميد أحمد طاهري ، في مقابلة مع مراسل ارنا،اليوم الأربعاء ، إن ضباط شرطة مكافحة المخدرات في إيرانشهر وزاهدان وزابل وهيرمند وهامون وجابهار ، وبدعم استخباراتي من شرطة مكافحة المخدرات ، اعتقلوا أعضاء عصابة لتهريب المخدرات كانوا يعتزمون نقل المخدرات من هذه المدن إلى وسط البلاد.

وأشار إلى أنه خلال هذه العملية تم القبض على خمسة مهربين وضبط 243 كيلوغراماً و 380 غراماً من المخدرات كانت مخبئة في سياراتهم.

وتابع العميد طاهري: ان قوات الشرطة تمكنت ايضا خلال عملية اخرى وبالتنسيق مع شرطة مكافحة المخدرات في محافظة سيستان وبلوشستان من اعتقال اعضاء عصابة تهريب المخدرات في جنوب المحافظة وضبط 817 كيلوغراما و 895 غراما من الأفيون و كميات من الاسلحة.

وتقع إيران في طريق ترانزيت المخدرات وتنفق سنويا الكثير من الأموال لمحاربتها .

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