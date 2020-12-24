واعظي : اللجنة المشتركة بين ايران واذربيجان تلتئم قريبا

واشار "واعظي" في تصريح لمراسل "ارنا" اليوم الخميس، الى الزيارة الاخيرة لنائب رئيس الوزراء الاذربيجاني "شاهين مصطفى اوف" والوفد المرافق له الذي ضم كلا من وزير الطاقة ومساعد وزير الاقصاد وجمعا من كبار المسؤولين في هذا البلد الى ايران؛ مبينا ان الاخير اجرى مباحثات مميزة مع المسؤولين الايرانيين.

وتابع، ان النزاع بين جمهورية اذربيجان وارمينيا ادى الى ظروف جديدة في المنطقة، يتعين في سياق الاستفادة منها، اجراء مفاوضات حول العديد من القضايا.

واردف، انه بناء على هذه المفاوضات فقد تقرر انشاء محطة جديدة للطاقة في نخجوان، الى جانب انشاء جسر لعبور عربات النقل في منطقة استاراشاي ومجمع صناعي هناك ايضا.

واوضح رئيس مكتب الرئاسة في ايران : ان المباحثات مع المسؤولين الاذربيجانيين (في طهران)، تناولت المشاريع المتعلقة بمحطة خداافرين للطاقة، طريق رشت – استارا السككي ايضا.

وفما نوه الى ضرورة تمتين العلاقات بين طهران وباكو، صرح واعظي انه تم خلال مباحثات "مصطفى اوف" والوفد المرافق له في طهران، الاتفاق على تعاون الجانبين في مجال صناعات الجرارات والادوية والحافلات، وان يتم انشاء المصانع ذات الصلة في جمهورية اذربيجان.

كما نوه رئيس مكتب الرئاسة في ايران بان الجانب الاخر في هذا اللقاء، يعود الى اعادة اعمار المناطق المحررة (في منطقة كاراباخ) وبما يتيح الفرص للعديد من الشركات الايرانية ان تساهم في ذلك؛ مبينا ان المباحثات مع اصحاب هذه الشركات ستجري بالتزامن مع الاجتماع المرتقب للجنة التعاون الاقتصادية المشتركة بين البلدين.

انتهى ** ح ع