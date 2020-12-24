رئيس الجمهورية يهنئ البابا فرنسيس بميلاد السيد المسيح (ع)

واضاف الرئيس روحاني : انه لمن دواعي سروري البالغ ان اهنئ جنابكم وجميع اتباع الديانات التوحيدية بمناسبة ذكرى ميلاد عيسى بن مريم (عليه السلام)، نبي السلام والرحمة بوداية العام الميلادي الجديد.

واعرب الرئيس الايراني عن امله بان يشهد العام الميلادي الجديد ببركة ميلاد السيد المسيح (ع)، النجاح في احتواء فيروس كورونا والحد من انتشار هذا الوباء، وعودة الحياة الى طبيعتها، كما تمنى بان ينتشر السلام والامن والسعادة في ارجاء هذه البسيطة.

وفي الختام، سأل رئيس الجمهورية الباري تعالى بالسلامة والنجاح للبابا فرنسيس، ولشعوب العالم اجمع بالسعادة والرقي.

انتهى ** ح ع