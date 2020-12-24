٢٤‏/١٢‏/٢٠٢٠ ٨:٣٧ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 84160617
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رئيس الجمهورية يهنئ البابا فرنسيس بميلاد السيد المسيح (ع)

رئيس الجمهورية يهنئ البابا فرنسيس بميلاد السيد المسيح (ع)

طهران / 24 كانون الاول / ديسمبر / ارنا – بعث رئيس الجمهورية "حجة الاسلام حسن روحاني" رسالة تهنئة الى رئيس الكنيسة الكاثوليكية "البابا فرنسيس" لمناسبة ذكرى ميلاد السيد المسيح (عليه السلام)، مؤكدا فيها : ان انتهاج سيرة هذا النبي العظيم الممزوجة بالشفقة والرحمة، من شانه اني يؤدي الى حلحلة التحديات الاجتماعية والثقافية التي تواجه البشرية اليوم.

واضاف الرئيس روحاني : انه لمن دواعي سروري البالغ ان اهنئ جنابكم وجميع اتباع الديانات التوحيدية بمناسبة ذكرى ميلاد عيسى بن مريم (عليه السلام)، نبي السلام والرحمة بوداية العام الميلادي الجديد.

واعرب الرئيس الايراني عن امله بان يشهد العام الميلادي الجديد ببركة ميلاد السيد المسيح (ع)، النجاح في احتواء فيروس كورونا والحد من انتشار هذا الوباء، وعودة الحياة الى طبيعتها، كما تمنى بان ينتشر السلام والامن والسعادة في ارجاء هذه البسيطة.

وفي الختام، سأل رئيس الجمهورية الباري تعالى بالسلامة والنجاح للبابا فرنسيس، ولشعوب العالم اجمع بالسعادة والرقي.

انتهى ** ح ع

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