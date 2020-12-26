٢٦‏/١٢‏/٢٠٢٠ ٥:٠٣ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 84162391
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مسؤول : استرداد طوابيق اثرية تعود بتاريخها الى 2800 سنة مضت

مسؤول : استرداد طوابيق اثرية تعود بتاريخها الى 2800 سنة مضت

مهاباد / 26 كانون الاول / ديسمبر / ارنا – قال "شورش محمد بور"، وهو رئيس دائرة التراث والحرف اليدوية والسياحة بمدينة بوكان (في محافظة اذربايجان الغربية – شمال غرب) : انه سيتم عرض 49 قطعة من طوابيق "تل قلاتشي" الاثري التي استعيدت من دولة سويسرا الى البلاد مؤخرا، في متحف بوكان الاثري؛ اي موطن الرئيس لهذه الاثريات.

واوضح "محمد بور" في تصريح لمراسل "ارنا" اليوم السبت، انه تم خلال الاسبوع الماضي وبفضل جهود المسؤولين في وزارتي الخارجية والتراث الايرانيتين، استرداد 49 قطعة من طوابيق تل قلاتشي الاثري الذي يقع في مدينة بوكان، الى البلاد.

واضاف ان هذه الطوبيق يتم الاحتفاظ بها حاليا في متحث طهران الوطني؛ على ان تنقل الى بوكان عقب انجاز مشروع المتحف التراثي، الذي دخل حيز التنفيذ حاليا، لدى هذه المدينة.

وتابع، ان تلك الطوابيق الاثرية تعود بتاريخها الى الفين و800 عام مضت، وكانت قد هُرّبت الى خارج البلاد، لكن تم استردادها من اوروبا الى البلاد بعد جهود استغرقت سنوات عديدة من قبل وزارتي الخارجية والتراث والسياحة الايرانيتين.

انتهى ** ح ع

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