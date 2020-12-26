مسؤول : استرداد طوابيق اثرية تعود بتاريخها الى 2800 سنة مضت

واوضح "محمد بور" في تصريح لمراسل "ارنا" اليوم السبت، انه تم خلال الاسبوع الماضي وبفضل جهود المسؤولين في وزارتي الخارجية والتراث الايرانيتين، استرداد 49 قطعة من طوابيق تل قلاتشي الاثري الذي يقع في مدينة بوكان، الى البلاد.

واضاف ان هذه الطوبيق يتم الاحتفاظ بها حاليا في متحث طهران الوطني؛ على ان تنقل الى بوكان عقب انجاز مشروع المتحف التراثي، الذي دخل حيز التنفيذ حاليا، لدى هذه المدينة.

وتابع، ان تلك الطوابيق الاثرية تعود بتاريخها الى الفين و800 عام مضت، وكانت قد هُرّبت الى خارج البلاد، لكن تم استردادها من اوروبا الى البلاد بعد جهود استغرقت سنوات عديدة من قبل وزارتي الخارجية والتراث والسياحة الايرانيتين.

انتهى ** ح ع