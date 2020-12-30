إيران.. "فردوس مفتوحة الأبواب" للمستثمرين الأجانب

وقد تسارعت وتيرة الاستثمار الأجنبي في كرمانشاه في العامين الماضيين، واشتدت رغبة المستثمرين في الإستثمار في كرمانشاه بعد التعرف على الإمكانيات والطاقات الكامنة فيها، كما أن حضور المستثمرين الصينيين والعراقيين والروس في هذه المحافظة خير مثال على ذلك.

وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية، تمت دعوة وفود الاستثمار الأجنبي من المكسيك والصين وروسيا والعراق والكويت ولبنان للتعرف عن كثب على فرص الاستثمار بالمحافظة.

وفي حوار مع مراسل إرنا، اليوم (الأربعاء) أشار المدير العام للشؤون الإقتصادية والمالية في محافظة كرمانشاه، امير حمزه حيدريان، إلى أداء المحافظة في جذب الاستثمارات الأجنبية خاصة في العام الإيراني الحالي (ينتهي في 20 آذار/مارس 2021) وأعلن عن المصادقة على اطلاق ثلاثة مشاريع كبيرة باستثمارات تبلغ 202 مليون يورو في المحافظة باتت إجراءاتها قيد التنفيذ.

ونوه الى أن وفد صيني يعتزم الإستثمار في مشروع بناء "مصنع لإنتاج بلاط السيراميك الإنشائي" يسمى "زاكرس ستون آسيا" باستثمار يبلغ 100 مليون يورو في محافظة كرمانشاه.

وقال، ان شركة ألمانية تتطلع أيضا إلى تنفيذ "مصنع لإنتاج الألواح الشمسية" في المحافظة بحجم استثمار يصل الى 92 مليون دولار، ولكن في حال الحصول على رخصة استثمارية لوحدات إنتاجية أخرى متعلقة بهذا المشروع، فمن المتوقع بلوغ إجمالي حجم الاستثمار 350 مليون يورو.

وتحتل كرمانشاه، التي تبلغ مساحتها حوالي 25 ألف كيلومتر مربع، 1.5 في المائة من إجمالي مساحة البلاد (المحافظة السابعة عشرة) وحازت العام الماضي على المركز الثالث في استقطاب الاستثمارات الأجنبية بين المحافظات الإيرانية.

انتهى**أ م د