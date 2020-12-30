وزير: القطاع الزراعي الايراني قادر على تحقيق شعار الاقتصاد من دون النفط

وخلال لقائه اليوم الاربعاء ممثل الولي الفقيه في محافظة خراسان الشمالية وامام الجمعة بمدينة بجنورد مركز المحافظة قال خاوازي: ان القطاع الزراعي يعد من القطاعات المقتدرة في البلاد، وبامكانه تحقيق شعار الاقتصاد من دون النفط.

واضاف: اننا مكتفون ذاتيا في مجال محاصيل البستنة وانتاج القمح وبامكاننا من خلال قفزة صغيرة تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجالات انتاج السكر والبنجر وقصب السكر والارز واللحوم.

واشار الى زيادة صادرات القطاع الزراعي بنسبة 22 بالمائة خلال الاشهر التسعة الماضية مقارنة مع العام الماضي واضاف: رغم تفشي فيروس كورونا فقد تمكنا من تصدير اكثر من 6 ملايين طن من المحاصيل الزراعية الى الخارج خلال الاشهر التسعة الاولى من العام الجاري (العام الايراني بدا في 20 اذار/مارس) حيث حقق زيادة جيدة مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي.

انتهى ** 2342