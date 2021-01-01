٠١‏/٠١‏/٢٠٢١ ١٢:٥٨ م
رقم الصحفي: 3089
رمز الخبر: 84169214
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تصدير ما يبلغ مليار دولار من البضائع من خراسان الرضوية

تصدير ما يبلغ مليار دولار من البضائع من خراسان الرضوية

مشهد/1كانون الثاني/يناير/ارنا- اعلن مسؤول مصلحة الجمارك في محافظة خراسان الرضوية "اميد جهانخواه" ، انه تم تصدير مليون و 968 ألف طن من البضائع بقيمة مليار و 2 مليون دولار في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري الايراني الحالي (21 مارس الى 20 ديسمبر 2020)، من الجمارك والأسواق الحدودية لهذه المحافظة.

واضاف جهانخواه في مقابلة مع مراسل ارنا ، اليوم الجمعة، كانت أهم السلع المصدرة خلال هذه الفترة : الزعفران، والفستق ، والشحم الصناعي المستخدم في صناعة الصابون، وأنواع مختلفة من الأرضيات ومواد البناء.

 وتابع جهانخواه: كانت وجهات التصدير الرئيسية خلال هذه الفترة: أفغانستان والعراق وأوزبكستان وتركمانستان وهونغ كونغ.

ولدى خراسان الرضوية خمسة جمارك في لطف أباد ، وسرخس ، وباجغيران ، ودوغارون ، ومشهد ، وسوقين حدوديين واحدة في تايباد على الحدود الأفغانية والاخرى في باجغيران على الحدود مع تركمانستان.

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