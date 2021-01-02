مسؤول روسي یدعو الى تمتين العلاقات بين روسيا وايران اكثر فاكثر

واضاف مارتينوف خلال لقائه القنصل العام للجمهورية الاسلامية في استراخان " مهدي اكوتشيكيان : ومن واجب البلدين تطوير وتعزيز علاقات حسن الجوار بينهما مبينا انه كان سعيد الحظ لزيارة ايران مرتين و ماشاهده فيها .

واشار مارتينوف الى اكثر من 170 قطاع اقتصادي واستثماري ايراني ينشط في استراخان وقال : ان هذه الاعمال الاقتصادية يتم التعامل معها وتقديم الخدمات والتسهيلات لها على غرار مثيلاتها الروسية .

وأكد إيغور مارتينوف دعم مجلس دوما أستراخان لجميع النشاطات الاقتصادية الايرانية معربا عن استعداده لدعم المبادرات التي تهدف إلى جذب الاستثمارات المتبادلة.

من جانبه قال القنصل العام للجمهورية الإسلامية الإيرانية في أستراخان ان التعاون البناء بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وروسيا قائم على الصعيدين الثنائي والإقليمي ولفت الى ان نسبة كبيرة من التجارة في منطقة أستراخان تتم عبر التعامل الاقتصادي مع إيران.

واعرب أكوتشيكيان عن امله بتنمية وتطوير التعامل بين البلدين في جميع المجالات لاسيما بين برلماني ايران واستراخان .

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