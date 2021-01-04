مسؤول : البلاط والسيراميك الايراني محط استقبال الاسواق الاوروبية

واوضح "فكري" خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين : انه وفقا للدراسات والاحصائيات المتوفرة، ربما تکون منتجات السيراميك والبلاط الايرانية اقل جودة من السيراميك الايطالي والاسباني، لكنها تعرض باسعار ارخص وبما يتيح لها فرص تنافسية مع المنتجات الاجنبية.

وبحسب هذا المسؤول، فإن حجم صادرات السيراميك والبلاط الايراني خلال العام الماضي (الايراني – بدا في 21 اذار / مارس 2020) بلغ 161 مليون متر مربع، وذلك رغم ظروف الحظر وتفشي فيروس كورونا الراهنة في البلاد.

واضاف : ان منتجات هذا القطاع مرحّب بها في اسواق الصين والهند واسبانيا وايطاليا والمانيا وروسيا.

كما اعلن عن توقيع اتفاقية خلال الايام العشر الاخيرة لتصدير مايبلغ 500 الف متر مربع من السيراميك والبلاط محلي الصنع الى خارج البلاد.

علما، ان مجموع انتاج السيراميك والبلاط في ايران بلغ خلال 8 اشهر مضت من العام الحالي، 278 مليونا و220.5 الف متر مربع؛ وان 50 بالمئة من اجمالي هذا المنتج يعود الى محافظة يزد (وسط).

انتهى ** ح ع