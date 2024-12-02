٠٢‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٤:٥٤ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85677041
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12 عملا مقاوما في الضفة ضد الاحتلال خلال 24 ساعة

٠٢‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٤:٥٤ ص
رمز الخبر: 85677041
12 عملا مقاوما في الضفة ضد الاحتلال خلال 24 ساعة

طهران / 2 كانون الاول/ديسمبر/ارنا- نفذت المقاومة الفلسطينية 12 عملا مقاوما متنوعا في الضفة الغربية، خلال الساعات الـ24 الأخيرة، ضمن معركة “طوفان الأقصى”.

ورصد مركز معلومات فلسطين (مُعطى) في تقريره اليومي مساء الأحد، 12 عملا مقاوما، تنوعت ما بين إطلاق نار واشتباكات مسلحة، وإلقاء عبوات ناسفة، ومواجهات وإلقاء حجارة.

وفي التفاصيل، اندلعت اشتباكات مسلحة تم خلالها إعطاب الية عسكرية، خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة صير جنوب شرق جنين.

واندلعت مواجهات وإلقاء حجارة، في بلدتي أم صفا والمغير برام الله، وبلدات عصيرة القبلية ويتما وبيت فوريك وبيتا بنابلس، وبلدة عنبتا بطولكرم، وبلدة كفل حارس بسلفيت، ومخيم عين السلطان بأريحا، ومخيم الفوار بالخليل.

واستشهد 4 مقاومين، الأحد، إثر اشتباكات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية صير جنوب شرق جنين، واحتجز الاحتلال جثامينهم.

انتهى ** 2342

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