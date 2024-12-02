12 عملا مقاوما في الضفة ضد الاحتلال خلال 24 ساعة

ورصد مركز معلومات فلسطين (مُعطى) في تقريره اليومي مساء الأحد، 12 عملا مقاوما، تنوعت ما بين إطلاق نار واشتباكات مسلحة، وإلقاء عبوات ناسفة، ومواجهات وإلقاء حجارة.

وفي التفاصيل، اندلعت اشتباكات مسلحة تم خلالها إعطاب الية عسكرية، خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة صير جنوب شرق جنين.

واندلعت مواجهات وإلقاء حجارة، في بلدتي أم صفا والمغير برام الله، وبلدات عصيرة القبلية ويتما وبيت فوريك وبيتا بنابلس، وبلدة عنبتا بطولكرم، وبلدة كفل حارس بسلفيت، ومخيم عين السلطان بأريحا، ومخيم الفوار بالخليل.

واستشهد 4 مقاومين، الأحد، إثر اشتباكات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية صير جنوب شرق جنين، واحتجز الاحتلال جثامينهم.

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