رئيس حكومة الإنقاذ باليمن: المطبعون الإقليميون يسعون لتشكيل حلف ضد ايران لوقوفها مع فلسطين

وقال بن حبتور لـ "المسيرة نت"، يوم الخميس: هناك مشروع تفتيت وتجزئة للمنطقة العربية والإسلامية رسم منذ أكثر من 100 عام خدمة للمشروع الصهيوني ولاحتلال فلسطين.

واضاف: إن أي مشروع يقاوم المشروع الصهيوني في المنطقة بطبيعة الحال سيواجه من قبل المشروع الغربي برمته.

وأوضح أن السعودية والإمارات لديهما مشروع واضح ومشترك لتجزئة اليمن، إضافة لمشاريع خاصة للهيمنة وبسط النفوذ في اليمن.

وأكد أن الإمارات تطمح للسيطرة على عدد من المدن والجزر والمواقع اليمنية، والسعودية تريد السيطرة على أجزاء أخرى.

وأشار إلى أن محاولة إظهار عملاء العدوان موحدين أكذوبة كبرى، مؤكدا أن العملاء سيعودون للتقاتل لكون الخلاف عميق بينهم إضافة لصراع أطماع مشغليهم في اليمن.

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