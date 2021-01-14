اطلاق انواع متعددة من صواريخ كروز في مناورات اقتدار - 99 البحرية

وذكرت العلاقات العامة للجيش ان انواعا مختلفة من صواريخ كروز البحرية اطلقت اليوم الخميس من السواحل والسفن الحربية المشاركة في المناورات واصابت اهدافها بدقة شمال المحيط الهندي.

من جهته قال المتحدث باسم مناورات اقتدار - 99 الادميرال حمزة علي كاوياني أن القوة البحرية للجيش تتمتع اليوم بقدرات عالية في مجال صواريخ كروز البحرية ، وتمتلك طرازات متنوعة منها، موضحا ان لهذه الصواريخ دور كبير في حسم المعارك.

واشار كاوياني الى استخدام اسلحة ومنظومات في هذه المناورات لايمكن الكشف عن تفاصيلها ، مؤكدا ان أي اعتداء على الحدود الإيرانية البحرية سيواجه بهذه الأسلحة والصواريخ .

وكانت مناورات اقتدار - 99 قد انطلقت صباح امس الاربعاء برمز (يازهراء).

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