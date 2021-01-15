خبراء نزع السلاح النووي يدعون إلى عودة امريكا إلى الاتفاق النووي

باتسانوف، الذي مثل موسكو في مؤتمر جنيف لنزع السلاح النووي لعدة سنوات في فترة الاتحاد السوفياتي وروسيا، وهو حاليا رئيس حركة العلماء المؤيدة للسلام (باجواش) في جنيف، كتب في تغريدة على تويتر اليوم الجمعة: دعت مجموعة من العلماء والخبراء في نزع السلاح النووي، الولايات المتحدة إلى العودة إلى الاتفاق النووي فورا.

وأضاف : في هذه الرسالة، طُلب من بايدن الوفاء بالتزامات الولايات المتحدة في الاتفاق النووي.

انسحبت إدارة ترامب في مايو 1997، من جانب واحد من الاتفاق النووي الذي وقعته مع القوى العالمية لأسباب واهية، كما فرضت واشنطن عقوبات غير قانونية على إيران بعد انسحابها من الاتفاق.

واتخذت طهران أخيرا الخطوة الأولى لتقليص التزاماتها في الاتفاق في مايو 2019، بعد عام من انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق وبعد أن طلبت كرارا ومرارا من الدول الأوروبية الامتثال لالتزاماتها في الاتفاق النووي.

وصرحت إيران بأنها ستخفض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي على عدة مراحل، وأنه كلما أوفت أطراف الاتفاق بالتزاماتها ، ستتراجع طهران أيضا.

وفي تغريدة أخرى، وفي إشارة إلى تقارير إعلامية عن زيارة رئيس استخبارات الموساد يوسي كوهين لواشنطن لتقديم معلومات حول برنامج إيران النووي والصاروخي ، كتب باتسانوف: إذا كان هذا الخبر صحيحا، فهذا يعني أن رئيس وكالة تجسس أجنبي يعطي التعليمات إلى الرئيس المنتخب للولايات المتحدة خلال الفترة الانتقالية.

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