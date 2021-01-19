ازاحة الستار عن أول موقع افتراضي للمقاومة باللغة العبرية في العراق

وأزاحت حركة النجباء الإسلامية، الستار عن هذا الموقع الإفتراضي، مساء الإثنين، تحت شعار "القدس غاية المقاومة" بحضور نائب أمين عام الحركة، نصر الشمري، والسفير الفلسطيني في بغداد ومجموعة من الخبراء السياسيين والصحفيين في العاصمة العراقية.

وصرح نائب الامين العام لحركة النجباء، ان "الكشف عن هذا الموقع الافتراضي جاء في سياق عقيدة مجموعة المقاومة الاسلامية النجباء بأن اجراءات المقاومة ضد الكيان الصهيوني يجب ان تكون شاملة.

وشدد الشمري على أن مفهوم المقاومة يجب ألا يقتصر على مجالي العقيدة والسلاح، بل ينبغي أن يشمل كذلك جميع الأبعاد ثقافية والتكنولوجية والسياسية.

وأشار إلى أنه لا يمكن للعراق، باعتباره جزء من محور المقاومة في المنطقة، أن يتخذ موقفاً حيادياً تجاه نضال الشعب الفلسطيني المظلوم ضد الکيان الصهيوني الغاصب وطالما أن الکیان الصهيوني يحتل جزءًا من الأراضي الفلسطينية، فلن ينعم العراق والمنطقة بشكل عام بالسلام أبدا.

وأكد أن العراق من الدول المستهدفة من قبل الكيان الصهيوني.

وصرح الشمري إن الكيان الصهيوني والأميركيين لا يفهمون سوى لغة القوة، مشيرًا إلى أن مشاریع کـ "حل الدولتين" أو "تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني" لن تكون أبدًا الطريق الى السلام والاستقرار في المنطقة، بل الحل في المنطقة هو مقاومة المحتلين الأمريكيين والصهاینة.

ويمكن زيارة موقع حركة النجباء باللغة العبرية على العنوان التالي: http://alnujaba.info، وهو موقع الكتروني غير مسبوق من نوعه في العراق، وسيولي اهتماما خاصا ببث آخر أخبار وتقارير المقاومة.