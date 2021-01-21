نوبخت: مضاعفة الاعتمادات المخصصة لوزارة الصحة في موازنة البلاد

وقال نوبخت في تصريح له الخميس على هامش مراسم افتتاح مستشفى "ناظران" في مدينة مشهد مركز محافظة خراسان الرضوية شمال شرق ايران: نظرا لظروف البلاد الحاصلة بسبب تفشي فيروس كورونا، فقد ازدادت الاعتمادات المخصصة لوزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي في لائحة الموازنة للعام القادم (العام الايراني يبدا في 21 اذار/مارس) باكثر من الضعف.

واضاف: انه وفي ضوء اضافة اسرة جديدة للمستشفيات وبناء مستشفيات جديدة خلال الاعوام الاخيرة فاننا بحاجة الى طواقم طبية اضافية حيث تم اعطاء الترخيص اللازم لتوظيف 53 الفا في هذا المجال وان الميزانية اللازمة لتحقيق هذا الامر اخذت بنظر الاعتبار في لائحة الموازنة.

وكان رئيس منظمة التخطيط والميزانية قد شارك في مراسم انجاز 4 الاف وحدة سكنية مخصصة للاقل دخلا في محافظة خراسان الرضوية وكذلك افتتاح مستشفى "ناظران" الخاصة بامراض السرطان.

انتهى ** 2342