وزير الخارجية الايراني: منطقة الخليج الفارسي بحاجة الى الحوار والتعاون

وقال ظريف في تصريح ادلى لوكالة الجمهورية الاسلامية للانباء "ارنا" اليوم الاحد في باكو: اننا نعتقد دوما بان منطقة الخليج الفارسي بحاجة الى الحوار والتعاون وايجاد اساليب موثوقة بين دول المنطقة.

واضاف: ان احضاننا في هذا المجال كانت وستظل مفتوحة للجيران.

وفي جانب اخر من تصريحه اشار ظريف الى زيارته لمنطقة القوقاز وقال: ان هذه الزيارة تاخرت بسبب قضية مناقشة الموازنة والان اشعر بالكثير من السرور للقيام بها.

وتابع وزير الخارجية الايراني: سازور خلال الايام القادمة روسيا وارمينيا وجورجيا ومن المحتمل ان ازور تركيا نهاية الاسبوع.

واوضح بان الموضوع الاساس في هذه الزيارة هو البحث في التعاون الاقليمي الذي هو مهم جدا بالنسبة لنا واضاف: ان من اهم اهداف هذه الزيارة هو التشاور حول التعاون الاقليمي مع هذه الدول التي تربطها علاقات ثنائية وجيدة جدا ووثيقة مع الجمهورية الاسلامية الايرانية.

واشار ظريف الى انه سيبحث غدا الاثنين مع المسؤولين الاذربيجانيين حول موضوع اعادة بناء منطقة قرة باغ وكذلك الاوضاع فيها والتعاون من اجل الحفاظ على الاستقرار فيها واضاف: اننا نشعر بالسعادة لاستعادة البلد والشعب الشقيق اي جمهورية اذربيجان اراضيها ونرغب بالمساعدة في عودة سكان هذه الاراضي المحررة الى ديارهم فيها. انهم اقرباؤنا.

واعلن وزير الخارجية الايراني كذلك بان قضايا الترانزيت واكمال ممر "شمال-جنوب" تعد من المحاور الاخرى لهذه الزيارة.

ومن المقرر ان يجري ظريف غدا الاثنين محادثات في باكو مع الرئيس الهام علييف ووير الخارجية جيحون بايراموف ونائب رئيس الوزراء شاهين مصطفى اوف، وفي ختام الزيارة سيغادر الى موسكو لاجراء محادثات مع المسؤولين الروس.

انتهى ** 2342