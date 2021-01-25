٢٥‏/٠١‏/٢٠٢١ ٦:٣٦ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 84198755
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ممثل ايران في شؤون افغانستان :

لنبذل الجهود من اجل تخفيض العنف داخل افغانستان

لنبذل الجهود من اجل تخفيض العنف داخل افغانستان

طهران / 25 كانون الثاني / يناير / ارنا –دعا ممثل وزير الخارجية الايراني الخاص بشؤون افغانستان "محمد ابراهيم طاهريان"، "الدول الصديقة لافغانستان" ان تبذل جهدها من اجل تخفيض العنف وتعزيز الاستقرار والامن المستدام عبر السبل الدبلوماسية في هذا البلد.

وافادت الدائرة الاعلامية بوزارة الخارجية الايرانية، ان تصريحات طاهريان هذه جاءت خلال مباحثاته المنفصلة اليوم الاثنين مع ممثلي روسيا والمانيا في الشؤون الافغانية.

واضاف المصدر ذاته، ان مبعوث وزير الخارجية الايراني لشؤون افغانستان، استعرض مع نظيريه الروسي والالماني اخر التطورات في هذا البلد.

كما اكد الدبلوماسي الايراني على تظافر الجهود بين الدول الصديقة من اجل خفض العنف وتعزيز الاستقرار والسلام في افغانستان.

و وصف طاهريان، الحوار الافغاني – الافغاني، بانه السبيل الامثل من اجل تسوية الازمة في افغانستان وتقليل معاناة الشعب الافغاني؛ معلنا استعداد الجمهورية الاسلامية الايرانية لتقديم التعاون الشامل في هذا السياق.

انتهى ** ح ع

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