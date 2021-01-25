لنبذل الجهود من اجل تخفيض العنف داخل افغانستان

وافادت الدائرة الاعلامية بوزارة الخارجية الايرانية، ان تصريحات طاهريان هذه جاءت خلال مباحثاته المنفصلة اليوم الاثنين مع ممثلي روسيا والمانيا في الشؤون الافغانية.

واضاف المصدر ذاته، ان مبعوث وزير الخارجية الايراني لشؤون افغانستان، استعرض مع نظيريه الروسي والالماني اخر التطورات في هذا البلد.

كما اكد الدبلوماسي الايراني على تظافر الجهود بين الدول الصديقة من اجل خفض العنف وتعزيز الاستقرار والسلام في افغانستان.

و وصف طاهريان، الحوار الافغاني – الافغاني، بانه السبيل الامثل من اجل تسوية الازمة في افغانستان وتقليل معاناة الشعب الافغاني؛ معلنا استعداد الجمهورية الاسلامية الايرانية لتقديم التعاون الشامل في هذا السياق.

انتهى ** ح ع