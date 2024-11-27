غریب آبادي يطالب منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بالتحقيق في جرائم الکیان الصهیوني

وزار غريب آبادي لاهاي، للمشاركة في الاجتماع السنوي التاسع والعشرين لمؤتمر الدول الأعضاء في اتفاقية الأسلحة الكيميائية.

وحذر كاظم غريب آبادي، خلال لقاء مع المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية "فرناندو أرياس"، من استخدام الکیان الصهيوني، الأسلحة الكيميائية وغيرها من الأسلحة المحظورة في فلسطين ولبنان. وأشار إلى مهام المنظمة في هذا المجال، وطلب من المنظمة، البحث في هذا المجال ومتابعة التطورات ذات الصلة.

کما طالب في هذا اللقاء، المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية،بالضغط على الکیان الصهيوني للانضمام إلى الاتفاقية ومراقبة منشآته الكيميائية.

وأشار إلى الحظر الأحادي وغير القانوني الذي فرضته الولايات المتحدة وانتهاكها الجسيم لأحكام الاتفاقية وطالب بمواصلة وتعزيز جهود المدير العام من أجل حصول قدامى المحاربين الإيرانيين الذين وقعوا ضحايا للأسلحة الكيميائية على الأدوية والمعدات الطبية اللازمة.

وشدد على أهمية التنفيذ الكامل والفعال لجميع أحكام الاتفاقية، بما في ذلك تعزيز التعاون الدولي للاستخدامات السلمية للمواد والمعدات والتكنولوجيات الكيميائية وأشاد بجهود المنظمة في تدمير كافة الأسلحة الكيميائية المعلن عنها.

من جانبه أعرب "فرناندو أرياس" خلال اللقاء عن تقديره للمشاركة النشطة للجمهورية الإسلامية الإيرانية في اجتماعات ومناقشات المنظمة ودعا إلى استمرار دعم بلادنا لمهام المنظمة وأنشطتها، بما في ذلك التعامل مع التحديات الجديدة.

وتبادل الجانبان وجهات النظر حول مجالات تعزيز التعاون بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

انتهی**3280