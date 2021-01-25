اقامة الجولة العاشرة من المحادثات التشاورية الثنائية بين إيران والبرازيل

موسكو / 25 كانون الثامني / يناير / ارنا – اصدرت وزارة الخارجية الروسية اليوم الاثنين بيانا، اشارت فيه الى زيارة وزير الخارجية الايراني "محمد جواد ظريف" المرتقبة غدا الثلاثاء الى هذا البلد؛ مؤكدة على ارادتها في مواصلة التعاون مع طهران.