اقامة الجولة العاشرة من المحادثات التشاورية الثنائية بين إيران والبرازيل

وفي هذا الاجتماع الإفتراضي، الذي حضره سفيرا البلدين، استعرض الجانبان العلاقات الثنائية في المجالين السياسي والاقتصادي، والتعاون الإقليمي والدولي، متبادلين الآراء حول توسيع وتنويع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.
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طهران/25 كانون الثاني/يناير/إرنا- عقدت الجولة العاشرة من المحادثات التشاورية الثنائية بين إيران والبرازيل، اليوم (الاثنين)، برئاسة نائبي وزيري خارجية البلدين، سيد عباس عراقجي، وكنت نوبارغا.
وفي هذا الاجتماع الإفتراضي، الذي حضره سفيرا البلدين، استعرض الجانبان العلاقات الثنائية في المجالين السياسي والاقتصادي، والتعاون الإقليمي والدولي، متبادلين الآراء حول توسيع وتنويع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.
انتهى**أ م د
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