٣٠‏/٠١‏/٢٠٢١ ١٠:٢٨ ص
رقم الصحفي: 1863
رمز الخبر: 84203741
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افتتاح أكبر صالة مطار بجنوب غرب البلاد في آبادان

افتتاح أكبر صالة مطار بجنوب غرب البلاد في آبادان

آبادان/ 30 كانون الثاني / يناير /ارنا- تم افتتاح أكبر صالة مطار في جنوب غرب البلاد اليوم السبت ، بحضور النائب الأول لرئيس الجمهورية إسحاق جهانجيري في مطار آية الله جمي الدولي بمدينة أبادان ( جنوب البلاد).

و قال نائب رئيس منظمة منطقة اروند الحرة في الشؤون الفنية والبنية التحتية موعود شمخانی اليوم السبت  إنه تم تنفيذ مشروع انشاء محطة جديدة في مطار أبادان بمساحة 7200 متر مربع ومبنى جانبي بمساحة الف متر مربع  بكلفة 2850 مليار ريال

واضاف شمخاني مع افتتاح المحطة الجديدة لمطار أبادان ستزيد طاقة استقبال الركاب في هذا المطار بمقدار 800 ألف شخص سنويًا.

ويعد مطار أبادان الدولي المعروف باسم مطار آية الله جامي الدولي من أولى المطارات في ايران وتم بناؤه من قبل شركة النفط الوطنية الإيرانية عام 1939.

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