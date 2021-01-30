افتتاح أكبر صالة مطار بجنوب غرب البلاد في آبادان

و قال نائب رئيس منظمة منطقة اروند الحرة في الشؤون الفنية والبنية التحتية موعود شمخانی اليوم السبت إنه تم تنفيذ مشروع انشاء محطة جديدة في مطار أبادان بمساحة 7200 متر مربع ومبنى جانبي بمساحة الف متر مربع بكلفة 2850 مليار ريال

واضاف شمخاني مع افتتاح المحطة الجديدة لمطار أبادان ستزيد طاقة استقبال الركاب في هذا المطار بمقدار 800 ألف شخص سنويًا.

ويعد مطار أبادان الدولي المعروف باسم مطار آية الله جامي الدولي من أولى المطارات في ايران وتم بناؤه من قبل شركة النفط الوطنية الإيرانية عام 1939.

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