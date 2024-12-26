محطة بوشهر النووية واحدة من أكثر محطات الطاقة النووية أمانًا في العالم

وأضاف رضا بنا زاده في مقابلة مع وكالة الجمهورية الإسلامية للانباء (إرنا) يوم الخميس على هامش المناورة الإشعاعية الشاملة في محطة بوشهر للطاقة النووية: مع ذلك، ومن أجل إقامة التنسيق وتقييم وتحديد نقاط الضعف والقوة في الهيئات التنفيذية، تم تنفيذ المناورة الإشعاعية بصورة تمرينية وتعليمية في بوشهر.

وأضاف: يتم التأكيد على توفير التدريب التخصصي للتعامل مع المخاطر في محافظة بوشهر وهذه المناورة تصب في هذا الاتجاه.

وذكر المدير التنفيذي لشركة تشغيل محطة بوشهر للطاقة النووية: أن محطة بوشهر للطاقة النووية تنتج الآن الكهرباء بكامل طاقتها ويتم ضخ الكهرباء الذي تنتجه محطة الطاقة هذه بشبكة الكهرباء الوطنية.

وأضاف: نظراً لإنتاج الكهرباء من الطاقة النووية وعدم وجود احتراق فإنها تلعب دوراً كبيراً في منع انبعاث الغازات الملوثة والحفاظ على البيئة والاهتمام بالهواء النظيف.

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