بزشكيان: أينما كنا يجب أن نسعى جاهدين من أجل عزة الوطن وكرامته

وقال بزشكيان في اجتماع مجلس التخطيط والتنمية بمحافظة خراسان الشمالية شمال شرق ايران ، مساء الخميس: أتوقع منكم مدراء المحافظة أن تبذلوا قصارى جهدكم من أجل نمو وتطور المحافظة.

واضاف: سنسعى قدر استطاعتنا أن نجعل إيران فخورة. نحن نتحدث عن إيران التي ينبغي لها أن تكون في العام القادم (العام الايراني يبدا في 21 اذار/مارس 2025) على اساس وثيقة الرؤية المستقبلية، في المقام الأول، من حيث الاقتصاد والعلوم والتكنولوجيا والإلهام في الإدارة والسلوك في المنطقة.

وأكد الرئيس بزشكيان أن الاهتمام بالتطور والتحول يجب أن يكون مؤسسياً في افكارنا مع الإيمان بأننا سنحقق الرؤية التي يريدها قائد الثورة.

انتهى ** 2342