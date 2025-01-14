الاحتلال يعلن مقتل 5 جنود في معارك شمال قطاع غزة

وافادت "فلسطين اليوم" ان جيش الاحتلال قال في بيان له:" سمح بالإعلان عن مقتل النقيب يائير يعقوب شوشان، والرقيب أول ياهف هدير، والرقيب أول غاي كرميئيل، والرقيب أول يوآف بيبر، والرقيب أول أفيئيل فايسمان - من لواء ناحال وإصابة 10 منهم 8 بجراح خطيرة في معارك شمال غزة".

بدورها، قالت القناة ١٢:" إن العسكريون قتلوا في بيت حانون بسبب تفجير مبنى".

في حين، أكدت "إذاعة جيش الاحتلال"، مقتل 840 جنديا في صفوف الجيش الإسرائيلي منذ بداية الحرب، 405 منهم سقطوا خلال المناورة البرية في قطاع غزة ، و55 منهم قتلوا خلال العملية الإسرائيلية الحالية في شمال القطاع، و15 منهم سقطوا خلال الأسبوع الماضي وحده في بيت حانون .

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