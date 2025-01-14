كتائب القسام توقع قوة صهيونية من 25 جنديًا قتلى وجرحى بكمينٍ مركبٍ وسط رفح

وافاد المركز الفلسطيني للاعلام ان القسام قالت في بلاغٍ عسكري وصل المركز الفلسطيني للإعلام إنّ مجاهديها فجروا حقل ألغام في ناقلتي جند لدى وصول قوة لنجدة الجنود المتحصنين في المبنى بالنجيلي وسط رفح.

وأعلنت منصات عبرية، مساء الإثنين، عن مقتل عدد من جنود الاحتلال وإصابة آخرين في حدثٍ أمني صعب في بيت حانون شمال قطاع غزّة.

وكشف موقع حدشوت بزمان العبري، عن مقتل 5 جنود من لواء الناحال في معارك بيت حانون شمال قطاع غزة اليوم وإصابة 11 آخرين بجروح متفاوتة.

ووفقًا لتسريبات إعلامية، فقد أعلنت مصادر عبرية عن مقتل جندي يُدعى “يائير شوشان” في معارك شمال غزة.

وذكرت المصادر، أن جيش “الإسرائيلي” يستعين بوحدات “الإنقاذ المدني” لإجلاء الجنود المصابين من منزل دمره المقاومون في بيت حانون شمال غزة.

وفي التفاصيل، قالت وسائل الإعلام العبري، إن المقاومة استهدفت المبنى الذي كان قد تحصن به مجموعة من جنود لواء “ناحال” في بيت حانون شمال قطاع غزة بقذيفة موجهة.

وأشارت إلى أن المبنى انهار على الجنود وعلقت جثث جنود قتلى تحت أنقاضه مما اضطر جيش الاحتلال للاستعانة بفريق إنقاذ مدني.

وأوضحت أن عمليات الإنقاذ استمرت لساعات طويلة نتيجة الصعوبة في الوصول الجنود القتلى والجرحى أسفل أنقاض المبنى.

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