وزير الثقافة يؤكد ضرورة إعداد أطلس شامل للتراث الثقافي والسياحي

وخلال المراسم التي اقيمت يوم الاثنين، هنأ الوزير صالحي أميري، الشعب الإيراني بمناسبة ذكرى ميلاد الإمام علي (ع) ويوم الأب وقال: إن الإمام علي (ع) كشخصية دينية وأخلاقية عظيمة هو العنصر الاساس الذي يبث الحياة في المجتمع الإيراني، ونحن بحاجة إلى العودة إلى شخصيته وأخلاقه.

وفي إشارة إلى المكانة الرفيعة للإمام علي (ع)، لفت الى إن خطاب نهج البلاغة يؤكد على الحياة الأخلاقية والثقافية، مشددا على ضرورة الالتزام بهذه القيم لمعالجة المشاكل الاقتصادية والظواهر الاجتماعية السلبية.

وأكد صالحي أميري أن التنمية الحقيقية تعتمد على الإنسان والأخلاق، وقال: النفط ليس عنصر التنمية، لكن رأس المال البشري والناس الشرفاء والملتزمين هم أساس التنمية، ولكي نصل إلى قمم التقدم، علينا أن نهتم بالإنسان واحتياجاته المعنوية والمعرفية.

وفي جانب اخر من حديثه اكد وزير التراث الثقافي على أهمية الهيئة الوطنية للخرائط في إعداد الأطالس الشاملة، قائلاً: "رغم وجود مليون اثر تاريخي في البلاد، إلا أنه تم تسجيل 40 ألف اثر منها فقط، ونفتقر إلى أطلس شامل في هذا المجال ونحتاج أيضًا إلى أطلس للفنادق ومراكز الإقامة حتى نتمكن من التخطيط بشكل أكثر دقة.

وأكد: "إن الجيل الأصغر سنا سوف يصبح أكثر اهتماما بإيران من خلال التعرف على الهوية التاريخية والحضارية للبلاد، وسيتم سد الثغرات الموجودة من خلال التعريف بالآثار التاريخية بشكل صحيح".

وفي ختام هذا الحفل تم إزاحة الستار عن الأطلس الشامل للصناعات التقليدية بحضور وزير التراث الثقافي ورئيس المنظمة الوطنية للخرائط.

كما قام الوزير بزيارة مختلف أقسام هذه المنظمة واطلع عن كثب على أنشطتها.

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