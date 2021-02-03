وفاة النجم الكروي الايراني السابق علي انصاريان بعد اصابته بكورونا

وكان لاعب فريق برسبوليس السابق قد رقد في أحد مستشفیات طهران قبل فترة بعد معاناته من مرض كورونا وتدهورت حالته الصحية في الايام الاخيرة الى ان وافته المنية اليوم الاربعاء.

وكان زميله في فريق برسبوليس والمنتخب الوطني الايراني، مهرداد ميناوند (45 عاما)، قد توفي الاسبوع الماضي اثر مضاعفات اصابته بفيروس كورونا المستجد ايضا.

والفقيد انصاريان من مواليد العام 1978، وكانت بدايته في فريق فجر سباسي شيراز وانضم بعدها الى فريق برسبوليس حيث تالق فيه عدة سنوات في مركز قلب الدفاع وتحول الى احد اعمدته الرئيسية.

وبعد 5 اعوام من التالق في فريق برسبوليس انضم الى سايبا لكنه عاد سريعا الى برسبوليس ومن ثم لعب لفترات قصيرة في فرق استقلال طهران واستيل آذين واستقلال اهواز وغسترش فولاد تبریز وشهرداری تبریز وشاهین بوشهر.

ودافع انصاريان عن الوان المنتخب الوطني الايراني في 6 مباريات دولية.

وكان الفقيد انصاريان خلال فترة احترافه الكروية وبعد اعتزاله في عامه الـ 34 قد خاض ايضا مجال التمثيل في السينما والتلفزيون.

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