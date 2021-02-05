سفیر ایران في الیمن: لسنا متفائلين بتصريحات الاميركيين

وكتب السفير ايرلو في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مساء الجمعة: من المؤكد ان للادارة (الاميركية) الجديدة سياسة مختلفة عن الادارة السابقة وهو فرض التواجد السياسي والعسكري المباشر في اليمن، مثلما حصل في العراق وسوريا.

واضاف: يجب التوكل على الباري تعالى وعقد الامل على شعب اليمن الذي سطّر مقاومة وصبرا تاريخيا سيستمران حتى الانتصار النهائي.

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قد اعلن وقف الدعم الأميركي للعمليات القتالية في الحرب العدوانية التي تقودها السعودية في اليمن، قائلا إن هذه الحرب يجب "أن تنتهي".

وقال بايدن خلال زيارة إلى مقر وزارة الخارجية في واشنطن "يجب أن تنتهي هذه الحرب". وأضاف "وتأكيدا لالتزامنا، فنحن ننهي كل الدعم الأميركي للعمليات الهجومية في الحرب في اليمن، بما في ذلك مبيعات الأسلحة ذات الصلة".

وردا على تصريحات بايدن حول ضرورة انهاء الحرب على اليمن أكد رئيس الوفد الوطني المفاوض في اليمن محمد عبد السلام ان السلام الحقيقي لن يكون قبل وقف العدوان ورفع الحصار عن اليمن.

وقال عبدالسلام إن البرهان الحقيقي لإحلال السلام في اليمن وقف العدوان ورفع الحصار.

وأكد أن خيار العدوان والحصار أثبت فشلا ذريعا أمام الصمود الأسطوري لشعبنا العزيز.

وجدد التأكيد على أن السلام الحقيقي لن يكون قبل وقف العدوان ورفع الحصار.

وفيما يتعلق بصواريخ اليمن قال عبدالسلام إن صواريخ اليمن للدفاع عن اليمن وتوقفها بتوقف العدوان والحصار بشكل كامل وشامل.

وكان تحالف العدوان بقيادة السعودية قد بدا حربا واسعة النطاق قبل اكثر من 5 اعوام بدعم وضوء اخضر من اميركا ضد اليمن بذريعة اعادة الرئيس المستقيل الهارب عبد ربه منصور هادي الى السلطة.

وادت هذه الحرب العدوانية والقصف الجوي مع الحصار الشامل الى مصرع عشرات الاف المدنيين الابرياء وتفشي المجاعة والامراض وتدهور الحالة المعيشية والصحية لشعب اليمن في اسوا كارثة انسانية يشهدها القرن الحاضر.

انتهى ** 2342