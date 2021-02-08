عراقجي يؤكد على عزيمة ايران لتفعيل الحوار الاقليمي

جاء ذلك خلال اللقاء، اليوم الاثنين، بين عراقجي ومبعوث الامين العام للامم المتحدة الخاص بشؤون اليمن "مارتن غريفيث"، الذي يزور البلاد حاليا.

واستعرض الجانبان في هذا اللقاء، مختلف القضايا والتطورات الراهنة في منطقة الخليج الفارسي؛ بما في ذلك الازمة اليمنية.

وصرح مساعد وزير الخارجية : ان الجمهورية الاسلامية الايرانية، اكدت منذ البداية بأنه لا يوجد حل عسكري للازمة في اليمن، وانما الخروج منها يكمن في وقف الحرب ورفع الحصار وتفعيل الحوار السياسي في هذا البلد.

الى ذلك، نوه المبعوث الاممي بدور الجمهورية الاسلامية الايرانية للدفع بعجلة السلام داخل اليمن الى الامام، كما قدم شرحا للاجراءات التي اتخذتها الامم المتحدة في هذا السياق.

واكد غريفيث : ان الاولوية العاجلة حاليا، متمثلة في وقف اطلاق النار ورفع القيود الراهنة عن اليمن، لافساح المجال امام المساعدات الانسانية واستئناف العمية السياسية في هذا البلد.

انتهى ** ح ع