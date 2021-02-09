غريب آبادي: السياسة الخارجية المستقلة احد مظاهر الثورة الاسلامية

وقال غريب آبادي في جانب من بيان اصدره الثلاثاء لمناسبة الذكرى الـ 42 لانتصار الثورة الاسلامية في ايران: لاشك انه فضلا عن المنجزات العظيمة التي تحققت في مختلف المجالات على مدى العقود الاربعة الماضية فان من اهم مظاهر الثورة الاسلامية اجراء تغييرات في السياسة الخارجية الايرانية ادت الى تبلور سياسة خارجية مستقلة ونشطة ومبدعة على اساس المبادئ الثلاثة وهي العزة والحكمة والمصلحة والركيزتين الراسختين اي عدم التدخل في شؤون الاخرين وعدم السماح للاخرين بالتدخل في شؤون البلاد الداخلية.

واضاف: اننا بناء على هذه القيم نسعى عبر بذل جهود دؤوبة في المنظمات الدولية في فيينا للارتقاء بالتعددية وسيادة القانون والتعاون بين الدول في مختلف المجالات، بدءا من التكنولوجيا النووية حتى الفضاء.

وتابع السفير الايراني لدى المنظمات الدولية في فيينا: اننا نسعى كذلك لرفض ومعارضة اي شكل من اشكال الفرض الاحادي ومن ضمنها الاجراءات التعسفية والحظر الاحادي والتي تتناقض مع القوانين الدولية. انني ادعوكم جميعا للانضمام الى هذه الجهود.

انتهى ** 2342