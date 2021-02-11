ظريف يهنئ الشعب الصيني بمناسبة العام الجديد

كتب وزير الخارجية الايرانية "محمد جواد ظريف" في تغريده له على موقع تويتر، ان العام الصيني الجديديتزامن الذكرى الخمسين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين إيران والصين.

وقال وزير الخارجية بمناسبة العام الصيني الجديد: أهنئ الصين حكومة وشعبا على إنجازاتهم الرائعة في مكافحة فيروس كورونا وأعتقد أن جهود الشعب الصيني في هذا المجال ستكلل بالنجاح .

وقال ظريف إن الجهود المشتركة لشعبي البلدين في مكافحة فيروس كورونا، ساهمت في ترسيخ علاقات الصداقة بين البلدين معربا عن امله ان يكون العام الجديد مفعما بالنجاح والصحة والنصر للشعب الصيني.

ومن جانبه هنأ سفير الجمهورية الإسلامية الإيران "محمد كشاورز زاده" لدى الصين، في رسالة، الشعب الصيني بمناسبة بداية العام الصيني الجديد، وتمنى له عاما مثمرا.

وأعرب كشاورز زاده عن أمله في أن يكون العام الصيني الجديد عاما جيدا للبلدين بفضل الجهود والتعاون بين البلدين.

انتهى**3276