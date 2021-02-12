الرئيس الصربي يهنئ الرئيس روحاني لمناسبة ذكرى انتصار الثورة

وفي البرقية قدّم الرئيس الصربي التهاني والتبريكات بالمناسبة متمنيا موفور الصحة والنجاح للرئيس روحاني والسعادة والازدهار للجمهورية الاسلامية الايرانية والشعب الايراني.

واعرب الرئيس فوتشيتش عن ثقته باستمرار وتعزيز العلاقات الثنائية الجيدة المبنية على اساس الاحترام المتبادل وفي سياق خدمة مصالح البلدين والشعبين.

كما تلقى وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف برقية تهنئة بالمناسبة من نظيره الصربي نيكولا سلاكوفيتش.

وقال وزير الخارجية الصربي في جانب من برقية التهنئة: انني على ثقة بان العلاقات والتعاون سيتطور بين جمهورية صربيا والجمهورية الاسلامية الايرانية على اساس الاحترام والتفهم المتبادل في سياق المصالح الثنائية ومصالح شعبينا الصديقين وانني على استعداد لاداء دوري في هذا الاطار.

واشاد بالموقف المبدئي للجمهورية الاسلامية الايرانية في عدم الاعتراف الرسمي باعلان استقلال كوسوفو من جانب واحد، آملا باستمرار دعم طهران في سياق الحفاظ على سيادة ووحدة اراضي جمهورية صربيا.

انتهى ** 2342