١٢‏/٠٢‏/٢٠٢١ ٣:٥٦ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 84226591
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الرئيس الصربي يهنئ الرئيس روحاني لمناسبة ذكرى انتصار الثورة

الرئيس الصربي يهنئ الرئيس روحاني لمناسبة ذكرى انتصار الثورة

بلغراد / 12 شباط / فبراير /ارنا- تلقى رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية حسن روحاني الخميس برقية تهنئة من نظيره الصربي الكساندر فوتشيتش لمناسبة الذكرى الـ 42 لانتصار الثورة الاسلامية في ايران، والذي اكد فيها على تنمية وتعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات.

وفي البرقية قدّم الرئيس الصربي التهاني والتبريكات بالمناسبة متمنيا موفور الصحة والنجاح للرئيس روحاني والسعادة والازدهار للجمهورية الاسلامية الايرانية والشعب الايراني.

واعرب الرئيس فوتشيتش عن ثقته باستمرار وتعزيز العلاقات الثنائية الجيدة المبنية على اساس الاحترام المتبادل وفي سياق خدمة مصالح البلدين والشعبين.

كما تلقى وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف برقية تهنئة بالمناسبة من نظيره الصربي نيكولا سلاكوفيتش.

وقال وزير الخارجية الصربي في جانب من برقية التهنئة: انني على ثقة بان العلاقات والتعاون سيتطور بين جمهورية صربيا والجمهورية الاسلامية الايرانية على اساس الاحترام والتفهم المتبادل في سياق المصالح الثنائية ومصالح شعبينا الصديقين وانني على استعداد لاداء دوري في هذا الاطار.

واشاد بالموقف المبدئي للجمهورية الاسلامية الايرانية في عدم الاعتراف الرسمي باعلان استقلال كوسوفو من جانب واحد، آملا باستمرار دعم طهران في سياق الحفاظ على سيادة ووحدة اراضي جمهورية صربيا.

انتهى ** 2342

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